Понсе: «Предложения от других клубов были, но в «Спартаке» мне всё нравится»

Форвард московского «Спартака» Эсекель Понсе отреагировал на информацию о своем возможном уходе из российского клуба. Его слова приводит пресс-служба «красно-белых».

«Предложения от других клубов были, но в «Спартаке» мне все нравится. С первого дня работы я только благодарен клубу и намерен принести ему еще много пользы», - заявил 24-летний аргентинский футболист.

Понсе выступает за «красно-белых» с лета 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с москвичами рассчитано до окончания сезона-2023/2024.

В прошлом сезоне чемпионата России Эсекель провел 25 поединков, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.