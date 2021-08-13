Новичок «Зенита» Клаудиньо: «Буду отдавать всего себя на поле»

Бразильский вингер Клаудиньо, подписавший контракт с петербургским «Зенитом», высказался о своем трансфере. Слова футболиста приводит пресс-служба российского клуба.

«Это большой клуб, который постоянно выступает в еврокубках. Счастлив, что теперь буду носить его футболку. Будьте уверены - я буду отдавать всего себя на поле. Вперёд, «Зенит», - прокомментировал свой переход 24-летний футболист.

Сегодня, 13 августа, «сине-бело-голубые» объявили о подписании пятилетнего контракта с Клаудиньо. В петербургский клуб бразилец перешел из «Брагантино». Полузащитник является игроком олимпийской сборной Бразилии, вместе с которой завоевал золотые медали в Токио.

После трех туров РПЛ «Зенит» набрал девять очков и лидирует в таблице. Следующий матч команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Локомотивом». Поединок пройдет 15 августа.