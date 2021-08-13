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Россия. Премьер-лига

Новичок «Зенита» Клаудиньо: «Буду отдавать всего себя на поле»

13 Августа 2021 • 11:26 Комментировать (1)
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Бразильский вингер Клаудиньо, подписавший контракт с петербургским «Зенитом», высказался о своем трансфере. Слова футболиста приводит пресс-служба российского клуба.

«Это большой клуб, который постоянно выступает в еврокубках. Счастлив, что теперь буду носить его футболку.  Будьте уверены - я буду отдавать всего себя на поле. Вперёд, «Зенит», - прокомментировал свой переход 24-летний футболист.

Сегодня, 13 августа, «сине-бело-голубые» объявили о подписании пятилетнего контракта с Клаудиньо. В петербургский клуб бразилец перешел из «Брагантино». Полузащитник является игроком олимпийской сборной Бразилии, вместе с которой завоевал золотые медали в Токио.

После трех туров РПЛ «Зенит» набрал девять очков и лидирует в таблице. Следующий матч команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Локомотивом». Поединок пройдет 15 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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Комментарии (1)
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JUMPER
13 Августа 2021 в 11:42
опеть дижурнаи фразы...))) время пакажить как ты буш атдавать всяго сибя на полях...))) а у симака щас галавна боль...как встроить тибя в игру и каво пасадить на лавку...))) скарее всиго энто будить маставой...
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