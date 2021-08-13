Соболев - о новом контракте со «Спартаком»: «Вы никогда не увидите меня равнодушным»

Центрфорвард столичного «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после подписания нового соглашения с «красно-белыми». Договор рассчитан до лета 2026 года.

В интервью пресс-службе нападающий заявил, что благодарен руководству клуба за оказанное доверие. Также он сказал спасибо поклонникам «Спартака», которые тепло приняли его и поддерживают.

«Горд быть частью великого клуба. Вы никогда не увидите меня равнодушным! Вперед, «Спартак»!», - сказал напоследок Соболев.

В новом сезоне российской Премьер-лиги Александр провел три поединка. 24-летний форвард отметился одним голом с пенальти.