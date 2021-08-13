Форвард Александр Соболев поставил подпись под новым контрактом с московским «Спартаком», рапортует пресс-служба столичного клуба. Новое соглашение между 24-летним голеадором и «красно-белыми» рассчитано до лета 2026 года. Отмечается, что новые условия договора вступят в силу с наступлением 2022 года.

Московский клуб приобрел нападающего у самарских «Крыльев Советов». Соболев провел в составе «народной команды» 42 поединка в различных турнирах, записав на свой счет 19 голов и восемь результативных передач.

«Красно-белые» неудачно стартовали в новом розыгрыше РПЛ. После трех туров команда Руя Витории набрала три балла и занимает 11 место в таблице.