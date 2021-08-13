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Россия. Премьер-лига

Соболев продлил контракт со «Спартаком» официально

13 Августа 2021 • 10:23 Комментировать (1)
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Форвард Александр Соболев поставил подпись под новым контрактом с московским «Спартаком», рапортует пресс-служба столичного клуба. Новое соглашение между 24-летним голеадором и «красно-белыми» рассчитано до лета 2026 года. Отмечается, что новые условия договора вступят в силу с наступлением 2022 года.

Московский клуб приобрел нападающего у самарских «Крыльев Советов». Соболев провел в составе «народной команды» 42 поединка в различных турнирах, записав на свой счет 19 голов и восемь результативных передач.

«Красно-белые» неудачно стартовали в новом розыгрыше РПЛ. После трех туров команда Руя Витории набрала три балла и занимает 11 место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
779
13 Августа 2021 в 11:04
Однозначно перспективный парень. И горящий желанием играть в Спартаке.
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