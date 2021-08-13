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Россия. Премьер-лига

«Зенит» объявил о трансфере Клаудиньо официально

13 Августа 2021 • 10:16 Комментировать (4)
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Полузащитник «Брагантино» Клаудиньо, ставший триумфатором Олимпийских игр в составе сборной Бразилии, перебрался в чемпионат России. 24-летний вингер стал игроком петербургского «Зенита», рапортует пресс-служба клуба. С бразильцем подписано долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года.

До переезда в РПЛ Клаудиньо выступал у себя на родине. Он начал карьеру в «Коринтиансе», а затем два годы защищал цвета «Брагантино». В минувшем сезоне чемпионата Бразилии игрок провел 35 матчей и отметился 18 забитыми мячами.

После трех туров Премьер-лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице.

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Зенит Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021 Клаудиньо
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
13 Августа 2021 в 11:23
Наконец-то.
Марченко Максим
13 Августа 2021 в 10:32
Не уж-то Зенит задумал построить команду в стиле аля Шахтёр Донецк?)) Ну если будут играть так же, многие не против будут , вот только лимит в РПЛ на легионеров жёсткий и делов не будет .)
Милка
13 Августа 2021 в 10:29
Вот иногда смешные прозвища у бразильцев))) Вот например есть ещё Борух Томатиньо))) бразилец с кавказскими корнями
Elektronic71
13 Августа 2021 в 11:14
Да пусть он хоть горшком обзывается, - лишь бы играл достойно.
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