Полузащитник «Брагантино» Клаудиньо, ставший триумфатором Олимпийских игр в составе сборной Бразилии, перебрался в чемпионат России. 24-летний вингер стал игроком петербургского «Зенита», рапортует пресс-служба клуба. С бразильцем подписано долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года.

До переезда в РПЛ Клаудиньо выступал у себя на родине. Он начал карьеру в «Коринтиансе», а затем два годы защищал цвета «Брагантино». В минувшем сезоне чемпионата Бразилии игрок провел 35 матчей и отметился 18 забитыми мячами.

После трех туров Премьер-лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице.