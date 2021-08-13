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Россия. Премьер-лига

«Зенит» сделал предложение полузащитнику сборной Чили

13 Августа 2021 • 10:12 Комментировать
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Чилийский хавбек Пабло Гальдамес, который находится в статусе свободного агента после ухода из аргентинского «Велес Сарсфилда», может перебраться в российский топ-клуб. Об этом рапортует Centotrentuno.

Интерес к 24-летнему футболисту проявляет петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» уже связались с игроком и сделали ему предложение о сотрудничестве. Пабло взял время, чтобы обсудить с агентом свое будущее. Изначально чилиец планировал продолжить карьеру в Серии А.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 3,1 миллиона евро.

В составе сборной Чили Гальдамес сыграл шесть поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Трансферы футбола - лето 2021 Пабло Гальдамес
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