Деспотович в нецензурной манере ответил болельщику после вылета «Рубина» из еврокубков

Сегодня казанский «Рубин» в добавленное время минимально уступил в домашних стенах польскому «Ракуву», тем самым покинув Лигу конференций УЕФА.

После матча социальные сети сразу начали заполняться различными постами на тему вылета российского клуба из еврокубков. Под одной из подобных публикаций в "Инстаграме", один из пользователей обратился к Джордже Деспотовичу, нападающему «Рубина». На риторический вопрос, где форвард находился, сербский игрок на английском языке в грубой форме ответил: «С твоей мамой».

Этот инцидент вызвал бурную реакцию у болельщиков «Рубина», которые призывают наказать 29-летнего футболиста. Деспотович не принимал участия в матче.