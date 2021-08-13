«Зенит» купил друга Малкому, «ПСЖ» представил Месси, а в Японии собрали свою «Барселону»: трансферы недели

Во вторую неделю августа усердствовали европейские клубы. На носу старт почти всех лиг топ-5 и нужно было привести в порядок хотя бы главные вопросы. Лео Месси быстро определился с новым клубом, взяв 30-й номер, а «Сити» чуть ранее презентовал 100-миллионного Джека Грилиша. Российские клубы вели себя скромно. Еврокубки и РПЛ явно отнимают силы, не баловали нас громкими новостями топ-клубы России. «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло на трансферном рынке за прошедшую неделю. Самые горячие, свершившиеся и «не очень» переходы представлены в нашем традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» превосходно усилился

Нет, серьёзно. Приобрести игрока сборной Бразилии (ну почти), олимпийского чемпиона, разностороннего атакующего полузащитника 24-х лет от роду за 15 (некоторые источники называют даже 14) млн евро - уникальный трансфер. Просто сравните. Чуть ранее московское «Динамо» за 10 млн евро приобрело у «Рубина» Дениса Макарова. 10 млн евро за полузащитника, который провёл один хороший сезон под руководством великого маэстро Леонида Слуцкого. За 28 матчей 7 раз отличился Денис Макаров, но назвать его феноменом даже того сезона - нельзя.

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И вот, в «Зенит» за 15 млн приезжает бразилец, который в высшей лиге своей страны за скромный тогда «Брагантино» настрелял 18+6 в 35 матчах. Был настоящим лидером своей команды, тащером, если хотите. Вызывался в сборную Бразилии, стал не последним игроком олимпийской сборной, выиграл эту Олимпиаду. Опыта и скиллов у него в достатке, Клаудиньо котируется на международном рынке. Даже если у бразильца не пойдёт в «Зените», питерцы, думается, смогут продать его за 15 млн евро. Плюсом идёт взаимопонимание с Малкомом, бразильская дружба, помощь в адаптации. Так что, трансфер очень хорош. И переход Макарова в «Динамо» - хорошая сделка, но 10 млн евро. «Милан» просто плачет в сторонке.

Европейские и азиатские чемпионаты

Париж сотворил невероятное

Это межсезонье точно войдёт в историю. «ПСЖ» на рынке свободных агентов сотворил такое, что и представить нельзя было год назад. Капитан «Барселоны», капитан «Реала», лучший полузащитник «Ливерпуля» и лучший голкипер Евро-2020 переехали в Париж и не стоили арабским шейхам ни цента. И даже зарплату не получили космическую: на 1-2 миллиона больше, чем предлагали прежние клубы. Просто фантастика.

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Зачем это великолепие в Лиге 1, правда, не очень ясно. Может, чтобы Александру Головину скучно не было. Но не отметить работу «ПСЖ» просто нельзя. Так точечно «жалить» топ-клубы ещё не удавалось. Вейналдум пел о любви к «Барселоне» и ради каталонцев не подписал новый контракт с «Ливерпулем». А в итоге оказался в Париже. Самый перспективный вратарь мира чуть-чуть перегнул палку в переговорах с «Миланом» - «ПСЖ» тут как тут. Перес не уважил Серхио Рамоса, а «Барселона» неумело считала зарплаты - парижане и эти ситуации обратили себе на пользу, собрав целое созвездие за бесценок. Реально за бесценок. По меркам тех фамилий, «ПСЖ» отыграет средства, вложенные в зарплаты, ещё за этот год.

Японские сборы «Барселоны»

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Экс-игроки «Барселоны» гремят не только в Европе. Японский клуб «Виссел Кобе» после Олимпиады собрал сет из воспитанников каталонской «Ла Масии». Для начала японский футбол приехал поднимать Андрес Иньеста. Великий кудесник мяча сразу стал кумиром местных болельщиков и менеджеры «Виссел Кобе» захотели расширить династию, или помочь испанцу с адаптацией. На помощь Иньесте был выписан Серхи Сампер, чтобы было кому носиться по флангу на гениальные передачи Андреса. А на этой неделе замкнул сет Боян Кркич, теперь у «Виссел Кобе» есть воспитанник «Барселоны» и в нападении. Последним клубом форварда был канадский «Монреаль Импакт». Авансы на уровне Месси, конечно, Боян Кркич так и не оправдал, но даже в свои 30 (28 августа ему исполнится 31 год) сможет попылить в Японии с Иньестой и Сампером.