​Губерниев – о натурализации Жиго: «Будет не Жиго, а Жеглов»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением касательно разговоров о возможной натурализации Самуэля Жиго и его выступлений в сборной России.

Губерниев сказал sport24, что в современном спорте ставки высоки, поэтому натурализация игроков является нормальным явлением. Мнения о необходимости воспитывать своих футболистов комментатор оценил как «разговоры в пользу бедных».

Также Губерниев пошутил по поводу возможной смены фамилии Жиго после получения российского паспорта.

«Будет не Жиго, а Жеглов», - рассказал Губерниев.

Ранее возможную натурализацию Самуэля Жиго поддержал Валерий Карпин, который в июле стал главным тренером сборной России. В интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна Карпин заявил, что любой тренер был бы счастлив повышению количества сильных футболистов в составе своей команды.