​РФС наказал арбитров матча «Рубин» - «Ахмат»

На прошлой неделе в России прогремел очередной судейский скандал. «Ахмат» пожаловался на работу арбитров Павла Кукуяна и Игоря Панина на гостевом матче команды против «Рубина» в рамках третьего игрового дня чемпионата (победа казанцев 2:1).

Ашот Хачатурянц, который возглавляет судейский комитет, рассказал sport24 о применённых к арбитрам санкциях. За ошибочные решения Кукуян, работавший в поле, получил дисквалификацию на два матча чемпионата. Панин, который работал в качестве ВАР, дисквалифицирован на четыре игры Премьер-лиги.

Ранее «Ахмат» в своём заявлении попросил больше не назначать указанных арбитров на матчи команды в какой-либо роли.