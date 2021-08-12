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Россия. Премьер-лига

​РФС наказал арбитров матча «Рубин» - «Ахмат»

12 Августа 2021 • 18:56 Комментировать (1)
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На прошлой неделе в России прогремел очередной судейский скандал. «Ахмат» пожаловался на работу арбитров Павла Кукуяна и Игоря Панина на гостевом матче команды против «Рубина» в рамках третьего игрового дня чемпионата (победа казанцев 2:1).

Ашот Хачатурянц, который возглавляет судейский комитет, рассказал sport24 о применённых к арбитрам санкциях. За ошибочные решения Кукуян, работавший в поле, получил дисквалификацию на два матча чемпионата. Панин, который работал в качестве ВАР, дисквалифицирован на четыре игры Премьер-лиги.

Ранее «Ахмат» в своём заявлении попросил больше не назначать указанных арбитров на матчи команды в какой-либо роли.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Кукуян Ашот Хачатурянц Игорь Панин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Pasha-kuraev@gmail.com
12 Августа 2021 в 20:05
Нужно использовать свои 100% шансы, а не искать виноватых в поражении, игра с Динамо покажет на что Ахмат способен, хотя и так понятно кто проиграет.
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