В ближайшие часы Клаудиньо станет полноценным футболистом «Зенита». Бразильский полузащитник уже прибыл в Санкт-Петербург, что исходит из фотографии, которую опубликовал агент Луис Фернандо Гарсия.

Как известно, на прошлой неделе «Зенит» анонсировал трансфер Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино». Бразильский хавбек должен поставить подпись под контрактом с «сине-бело-голубыми» после прохождения медицинского обследования.

Напомним, что Клаудиньо стал олимпийским чемпионом. В финале футбольного турнира на Играх в Токио бразильцы обыграли Испанию.