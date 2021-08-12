Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 163 Комментарии
Россия. Премьер-лига

​Клаудиньо уже в Санкт-Петербурге фото

12 Августа 2021 • 17:16 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

В ближайшие часы Клаудиньо станет полноценным футболистом «Зенита». Бразильский полузащитник уже прибыл в Санкт-Петербург, что исходит из фотографии, которую опубликовал агент Луис Фернандо Гарсия.

 

Как известно, на прошлой неделе «Зенит» анонсировал трансфер Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино». Бразильский хавбек должен поставить подпись под контрактом с «сине-бело-голубыми» после прохождения медицинского обследования.

Напомним, что Клаудиньо стал олимпийским чемпионом. В финале футбольного турнира на Играх в Токио бразильцы обыграли Испанию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Трансферы футбола - лето 2021 Клаудиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Августа
18:31 · Кубок России
​РФС анонсировал жеребьёвку Кубка России
18:18 · Россия. Премьер-лига
​На матчах «Спартака» и ЦСКА поменяли ВАР
18:08 · Россия. ФНЛ
«Енисей» – «Олимп-Долгопрудный»: прогноз на матч российской ФНЛ
18:05 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» – «Торпедо»: прогноз на матч российской ФНЛ
17:16 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо уже в Санкт-Петербурге фото
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Уткин сравнил Зарему Салихову с персонажем из «Пиратов карибского моря»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Рами ждёт предложений из России
16:01 · Россия. Премьер-лига
Агент форварда солигорского «Шахтёра» прокомментировал интерес со стороны российских клубов
15:51 · Россия. Премьер-лига
BMW 3 за ставки в клубах BetBoom – новая акция букмекерской компании
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Урунов возвращается в «Уфу»
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Попов мог уйти из «Спартака» из-за обвинений в мошенничестве – источник 2 слухи
14:49 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «В РПЛ даётся слишком много жёлтых карточек» 1
14:37 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» собирается «дать сдачи» «Зениту»
14:14 · Россия. Премьер-лига
​Карпин оценил возможность выступлений Жиго за сборную России
14:09 · Россия. Премьер-лига
Шелия сможет принять участие в следующем матче «Ахмата»
Все новости
Рекомендуем
 