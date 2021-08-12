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Россия. Премьер-лига

​Уткин сравнил Зарему Салихову с персонажем из «Пиратов карибского моря»

12 Августа 2021 • 16:51 Комментировать
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Журналист Василий Уткин в последнем выпуске «Футбольного клуба» на своём YouTube-канале сравнил супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову с персонажем из известного фильма «Пираты карибского моря».

«Глядя на Зарему, мне вспоминается фрагмент фильма. Я говорю о «Пиратах карибского моря». Помните оттуда богиню Калипсо, которая мучается в теле смертной женщины, которая когда-то любила этого парня, ставшего капитаном «Летучего голландца», а потом переметнулась к Джеку Воробью? И тот парень её упрекает: «Как же так? Я для тебя сделал и то, и то, как ты могла меня бросить?». В данном случае Зарема никого не бросала, но ответ Калипсо, как мне кажется, очень характерен. Она сказал: «Такова моя натура». Это всё, что можно сказать о телеграм-канале Заремы Салиховой», - сказал Уткин.

Напомним, что в конце прошлой недели Зарема Салихова решила закрыть телеграм-канал. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин Зарема Салихова
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