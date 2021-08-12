Рами ждёт предложений из России

Известный французский защитник Адиль Рами ждёт предложений о переходе от российских клубов. Об этом сообщил агент футболиста Рубен Хавьер Руиз в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам Руиза, французу нравится Россия, и он не против поиграть в стране снова.

Ранее в российском чемпионате Рами был игроком «Сочи». Защитник перешел в клуб в феврале 2020 года, однако по окончанию мая 2021 покинул команду, не сыграв в её футболке ни одного поединка.

Ранее Рами выступал в таких известных клубах, как «Милан», «Севилью», «Марсель» и «Фенербахче», среди других.

Футболист является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.