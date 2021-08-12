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Россия. Премьер-лига

Агент форварда солигорского «Шахтёра» прокомментировал интерес со стороны российских клубов

12 Августа 2021 • 16:01 Комментировать
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Футбольный агент Флорин Биба, представляющий интересы нападающего «Шахтёра» из Солигорска (Беларусь) Дембо Дарбо, высказался о слухах вокруг своего клиента, связывающих того с переходом в российские клубы.

Агент отметил, что к футболисту предметный интерес проявляют клубы РПЛ, турецкой Суперлиги, итальянской Серии А, а также бельгийской лиги Жюпиле.

«Мы сейчас оцениваем все предложения, но ни с кем еще нет договоренностей», - цитирует агента Sport24.

Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны «Сочи».

Пока в Европе первенства лишь набирают оборотов, чемпионат Беларуси - в самом разгаре. Дембо Дарбо в текущей кампании записал на свой счет 13 забитых мячей в 15 матчах за «Шахтёр» из Солигорска.

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