Агент форварда солигорского «Шахтёра» прокомментировал интерес со стороны российских клубов

Футбольный агент Флорин Биба, представляющий интересы нападающего «Шахтёра» из Солигорска (Беларусь) Дембо Дарбо, высказался о слухах вокруг своего клиента, связывающих того с переходом в российские клубы.

Агент отметил, что к футболисту предметный интерес проявляют клубы РПЛ, турецкой Суперлиги, итальянской Серии А, а также бельгийской лиги Жюпиле.

«Мы сейчас оцениваем все предложения, но ни с кем еще нет договоренностей», - цитирует агента Sport24.

Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны «Сочи».

Пока в Европе первенства лишь набирают оборотов, чемпионат Беларуси - в самом разгаре. Дембо Дарбо в текущей кампании записал на свой счет 13 забитых мячей в 15 матчах за «Шахтёр» из Солигорска.