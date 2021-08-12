На прошлой неделе Дмитрий Попов покинул должность спортивного директора «Спартака». По словам самого функционера, он принял такое решение из-за разногласий с Леонидом Федуном. Владелец клуба не дал добро на трансфер Гонсало Монтиэля, сославшись на мнение бывшего наставника команды Доменико Тедеско. Попов увидел в такой позиции Федуна недоверие, о чём говорил сам.

Однако телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что Попов мог уйти из московского клуба из-за обвинений в мошенничестве и угрозе стать фигурантом уголовного дела. По данным источника, Попов готовил трансфер Монтиэля за 12,5 миллиона евро, хотя представитель игрока связался с Федуном по поводу сделки за 5 миллионов евро. Владелец «Спартака» потребовал разъяснений от Попова по поводу разности в цене, и последний ушёл из клуба.