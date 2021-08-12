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Россия. Премьер-лига

​Попов мог уйти из «Спартака» из-за обвинений в мошенничестве – источник слухи

12 Августа 2021 • 14:51 Комментировать (2)
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На прошлой неделе Дмитрий Попов покинул должность спортивного директора «Спартака». По словам самого функционера, он принял такое решение из-за разногласий с Леонидом Федуном. Владелец клуба не дал добро на трансфер Гонсало Монтиэля, сославшись на мнение бывшего наставника команды Доменико Тедеско. Попов увидел в такой позиции Федуна недоверие, о чём говорил сам.

Однако телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что Попов мог уйти из московского клуба из-за обвинений в мошенничестве и угрозе стать фигурантом уголовного дела. По данным источника, Попов готовил трансфер Монтиэля за 12,5 миллиона евро, хотя представитель игрока связался с Федуном по поводу сделки за 5 миллионов евро. Владелец «Спартака» потребовал разъяснений от Попова по поводу разности в цене, и последний ушёл из клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Дмитрий Попов
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Комментарии (2)
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Koinka
12 Августа 2021 в 15:05
Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi — «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».
JUMPER
12 Августа 2021 в 15:14
и хто жа у нас бык...а хто юмпитер...уж ни энти двоя..пра каторых текст...)))
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