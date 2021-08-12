Шварц отреагировал на интерес к Захаряну со стороны европейских клубов

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на интерес к хавбеку команды Арсену Захаряну со стороны европейских клубов. Его слова передает «Спорт-экспресс».

По словам специалиста, интерес к 18-летнему полузащитнику вполне оправдан, учитывая качество игры, которое он показывает в юном возрасте. Шварц также отметил, что нынешний сезон очень важен для Захаряна в плане дальнейшего становления.

Ранее в СМИ сообщалось, что подписать российского футболиста хотят «Челси», «РБ Лейпциг» и «Барселона».

В текущем сезоне РПЛ Арсен провел три матча и забил один гол. Контракт игрока с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года.