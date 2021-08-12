​Рассказов просто плюнул в лицо всем болельщикам «Спартака»

Интервью Николая Рассказова, вышедшее накануне, стало достаточно обсуждаемым в среде футбольных болельщиков России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает сказанное воспитанником «Спартака».

Слова Николая Рассказова в беседе с «РИА Новости» обнажают сразу несколько проблем в «Спартаке». Первое – на фоне очередных перестановок в медиадепартаменте клуб плохо работает со СМИ. Второе – в рядах команды царят просто упаднические настроения. Второй момент не может не беспокоить болельщиков клуба, ведь если команда выходит на игру без веры в победу, шансы на успех устремляются к нулю. Так и получилось в дуэли против «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов – «Спартак» не смог навязать сопернику какой-либо борьбы.

Рассказов в своём интервью призвал не сравнивать «Спартак» с такими командами, как «Бенфика», которые регулярно выступают в Лиге чемпионов. Но хуже всего то, что Рассказов назвал «смешными» разговоры о том, что «Спартак» пройдёт «Бенфику». В исполнении Николая это был просто плевок в лицо всем болельщикам «красно-белых». Вот уж не таких слов фанаты ждали от воспитанника клуба, стремящегося стать твёрдым игроком основного состава команды.

Можно сколько угодно говорить об объективности. Да, «Спартак» на сегодняшний день объективно слабее «Бенфики», но называть смешными разговоры о проходе этого соперника – перебор. Выходит, Рассказов считает, что игры с более сильными противниками в футболе не имеют никакого смысла. Попался кто-то более сильный по итогам жеребьёвки? Всё, выходим на поле с поднятыми вверх руками. Так считает Рассказов, судя по его словам. Но с таким менталитетом даже в чемпионате России ничего не добьёшься. Это факт.

Если бы Рассказов смеялся над разговорами о проходе «Спартаком» «Челси», «Баварии», «ПСЖ» или других грандов – это было бы понятно. Но «Бенфика»? При всём уважении лиссабонцы в Европе относятся к числу середнячков, не более того. В двух последних сезонах «орлы» вылетали из Лиги Европы уже на стадии 1/16 финала, проигрывая украинскому «Шахтёру» и английскому «Арсеналу». Если бояться «Бенфику» и выходить матч с таким противником, уже ментально проиграв, то в еврокубки вообще выходить бессмысленно.

«Спартак» большой клуб в России, но небольшой клуб в Европе», - своими словами Николай Рассказов опустил ниже плинтуса родной клуб. «Спартак» переживает тяжёлые времена, но менталитет победителя должен оставаться в ДНК клуба, который стремится возродить своё величие. Высказывания Рассказова говорят о том, что в «Спартаке» сейчас царит менталитет неудачника.