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Россия. Премьер-лига

​Рассказов просто плюнул в лицо всем болельщикам «Спартака»

12 Августа 2021 • 13:36 Комментировать (9)
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Интервью Николая Рассказова, вышедшее накануне, стало достаточно обсуждаемым в среде футбольных болельщиков России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает сказанное воспитанником «Спартака».

Слова Николая Рассказова в беседе с «РИА Новости» обнажают сразу несколько проблем в «Спартаке». Первое – на фоне очередных перестановок в медиадепартаменте клуб плохо работает со СМИ. Второе – в рядах команды царят просто упаднические настроения. Второй момент не может не беспокоить болельщиков клуба, ведь если команда выходит на игру без веры в победу, шансы на успех устремляются к нулю. Так и получилось в дуэли против «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов – «Спартак» не смог навязать сопернику какой-либо борьбы.

Рассказов в своём интервью призвал не сравнивать «Спартак» с такими командами, как «Бенфика», которые регулярно выступают в Лиге чемпионов. Но хуже всего то, что Рассказов назвал «смешными» разговоры о том, что «Спартак» пройдёт «Бенфику». В исполнении Николая это был просто плевок в лицо всем болельщикам «красно-белых». Вот уж не таких слов фанаты ждали от воспитанника клуба, стремящегося стать твёрдым игроком основного состава команды.

Можно сколько угодно говорить об объективности. Да, «Спартак» на сегодняшний день объективно слабее «Бенфики», но называть смешными разговоры о проходе этого соперника – перебор. Выходит, Рассказов считает, что игры с более сильными противниками в футболе не имеют никакого смысла. Попался кто-то более сильный по итогам жеребьёвки? Всё, выходим на поле с поднятыми вверх руками. Так считает Рассказов, судя по его словам. Но с таким менталитетом даже в чемпионате России ничего не добьёшься. Это факт.

Если бы Рассказов смеялся над разговорами о проходе «Спартаком» «Челси», «Баварии», «ПСЖ» или других грандов – это было бы понятно. Но «Бенфика»? При всём уважении лиссабонцы в Европе относятся к числу середнячков, не более того. В двух последних сезонах «орлы» вылетали из Лиги Европы уже на стадии 1/16 финала, проигрывая украинскому «Шахтёру» и английскому «Арсеналу». Если бояться «Бенфику» и выходить матч с таким противником, уже ментально проиграв, то в еврокубки вообще выходить бессмысленно.

«Спартак» большой клуб в России, но небольшой клуб в Европе», - своими словами Николай Рассказов опустил ниже плинтуса родной клуб. «Спартак» переживает тяжёлые времена, но менталитет победителя должен оставаться в ДНК клуба, который стремится возродить своё величие. Высказывания Рассказова говорят о том, что в «Спартаке» сейчас царит менталитет неудачника.  

Требуется ли наказать Николая Рассказова за подобное интервью?
Да, денежный штраф Да, отправить на перевоспитание в дубль Нет, понять и простить Нет, болельщики сами его накажут
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Спартак Москва Николай Рассказов
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
12 Августа 2021 в 15:06
вот ниже отметилси...типичнай придставитиль хрюндельскай быдлоты...за шо их уважать??? оне жа мир васпринимають чириз призму ромбика...вокрух ни каво нет...ни каких других клубав ни чилавекав...вакрух адин крсна бледнай ромбик...))) лиш бы хрюкать пагромчее...))) лузиры-ниудачники...)))
Spirit
12 Августа 2021 в 14:55
все говнюки уже отметились)
JUMPER
12 Августа 2021 в 14:50
аткедова взятьси минталитету пабидитиля....)))ежели клуп раз в 15 лет спадобляитьси хоть шо то выйграть...))) а болелам надыть менеджменту вопросы задавать...куды движитьси клуп...))) навирника у них дажа стратегии развития нетука...))) усе происходить спонтанно на эмоциях...))) или как настроение у барина харошае...))) у клуби чихарда тренирав и манагирав...)))сколька за паследнии 10-15 лет хрюнделя сминили тренирав...оч многа...))) а нужна была создать лидирский кастяк каманды и от энтава ставить игру граматнаму трениру...)))
White_Shark
12 Августа 2021 в 14:02
Надо просто признать, что Рассказов сдуру просто сказал правду-матку. Чистую голую правду. И всё. А сдуру - потому что не подумал, как быдло в спартаковских розочках отреагирует. А отреагирует оно как быдло. И никак иначе. Нормальные болельщики Спартака (а я лично с такими знаком) спокойно скажут - Николай, как же ты печально прав... Рассказов сказал всё так, как оно есть по настоящему в клубе, без увиливаний и высоких слов. Смешно было говорить, что Спартак пройдёт Бенфику? Так смешно же! Как и получилось в итоге. Давайте признаем - Спартак немного потерялся в своём статусе. Болельщикам кружит голову статус самого титулованного в России. Вот только все титулы - это такое уже далёкое прошлое, что даже сравнить не с чем. Некоторые болелы активные даже не родились ещё во времена гегемонии красно-белых. Но болелы упорно продолжают настаивать, что их спартак - великий, легендарный, лучший... А все поражения - это происки Газпрома с Гинером. И чем же Рассказов виноват перед этими болелами??? Тем, что спустил их на землю?) Ну да... Казнить за такое)
Spirit
12 Августа 2021 в 14:55
белая крыса уже здесь, основной поклонник Спартака! конюшня в говне, вот он и льет на Спартак, все никак не может успокоится! всеми этими высерами, ты показываешь насколько ты ущербен по жизни)))
Don sangre
12 Августа 2021 в 14:57
А не верить в собственные силы? На том и держится футбол что Спартак может проиграть НН А Челси - Вест Хэму.. Не казнить А достоин неуважение за неспортивный дух. И да Спартак золотыми буквами вписан в историю российского ( советского) футбола. И вычеркнуть как бы кому не хотелось не получится. Прошлое ого тоже в мотивавирует. Го копнуть хотелось бы глубже. Рассказов всего лишь транслирует настроение в команде. А это печально
только не мясо
12 Августа 2021 в 13:57
Тихий ужас продолжается...
KLINSMANN
12 Августа 2021 в 13:39
Смешны разговоры про смешное высказывание =)
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