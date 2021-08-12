Назван претендент на пост спортивного директора «Спартака»

Названо имя очередного претендента на пост спортивного директора московского «Спартака». По информации A Bola, «красно-белые» могут пригласить на вакантное место Александра Толстикова, ранее занимавшего пост президента клуба «Лейрия».

В «Спартаке» считают, что функционер, хорошо владеющий португальским языком, сможет наладить сотрудничество с наставником команды Руем Виторией.

На прошлой неделе пост спортивного директора московского клуба со скандалом покинул Дмитрий Попов. У функционера возникли разногласия с руководством «красно-белых».

Несколькими днями ранее появилась информация, что «Спартак» проявляет интерес к гендиректору «Шахтёра» Сергею Палкину.