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Россия. Премьер-лига

Акинфеев - лидер рейтинга самых преданных футболистов Европы

12 Августа 2021 • 08:58 Комментировать
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Страж ворот столичного ЦСКА Игорь Акинфеев отметился впечатляющим статистическим показателем. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте «армейского» клуба.

35-летний Акинфеев является самым преданным футболистом европейского футбола среди действующих игроков топ-10 лиг. Голкипер защищает ворота ЦСКА на протяжении 18 лет, семи месяцев и десяти дней.

Его ближайшим преследователем является защитник «Вест Хэма» Марк Нобл. Игрок выступает за «молотобойцев» 17 лет, семь месяцев и десять дней.

Акинфеев - воспитанник академии ЦСКА. За первую команду он играет с 2002 года. В футболке «армейцев» вратарь провел 677 матчей, в 286 из которых отстоял на ноль.

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Игорь Акинфеев
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