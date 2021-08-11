​Карпин отреагировал на перенос шестого тура РПЛ

В интересах сборной России матчи шестого игрового дня РПЛ пройдут на несколько дней раньше, а именно с 25 по 28 августа. Пресс-служба сборной привела слова главного тренера команды Валерия Карпина. Он поблагодарил клубы за то, что они пошли навстречу сборной, и теперь у команды будет два-три полноценных дня для подготовки к игре отбора против Хорватии, которая пройдёт 1 сентября.

«Понятно, что это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше – это факт», - сказал Карпин.

Помимо сборной Хорватии, в сентябре соперниками сборной России будут команды Кипра и Мальты.