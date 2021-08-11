​Арбитр Карасёв высказался о зависти коллег

Сергей Карасёв в ходе широкого интервью для РФС ответил на вопрос, ощущает ли он зависть коллег.

Напомним, что Карасёв отработал на чемпионате Европы, а теперь готовится обслужить матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

«Чувствую ли зависть? Я никогда не думал об этом. Но, в принципе, зависть для России – это нормально. В любой профессии. Пошёл на повышение – значит, чей-то. Зарабатывает больше – «незаслуженно, я лучше». Не надо зацикливаться на этих разговорах, нужно идти своим путём», - рассказал Карасёв. Видео с его словами было опубликовано на канале РФС в YouTube.