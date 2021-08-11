​Карасёв объяснил, почему не поддерживает акцию Black Lives Matter

В ходе интервью для РФС, появившегося на канале Союза в YouTube, арбитр Сергей Карасёв объяснил, почему он не преклоняет колено в поддержку акции Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны).

«Я ко всем относился и отношусь одинаково, независимо от национальности или расы. Я международный арбитр. Есть акция, но эта акция добровольная. Я уважаю всех, и мне не обязательно показывать это через какой-то жест. Я живу, уважая всех, и буду так жить. Я так воспитан», - высказался Карасёв.

«За людей говорят поступки, а не какие-то жесты. Почему обязательно нужно вставать и показывать, что я со всеми? Я и так со всеми, и мне не нужно это подтверждать», - добавил рефери.