Рассказов: «Спартак» - большой клуб в России, но небольшой клуб в мире»

Николай Рассказов, выступающий за «Спартак», после вылета команды из Лиги чемпионов поговорил по поводу её уровня.

Напомним, «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов уступил португальской «Бенфике» (0:2, 0:2).

По словам Рассказова для «РИА Новости», «Спартаку» на сегодняшний день тяжело соответствовать командам, которые выступают в Лиге чемпионов. Футболист призвал воздержаться от сравнений «Спартака» и Бенфики».

«Да, мы большой клуб в России, но небольшой клуб в мире», - поделился мыслями Рассказов.

После вылета из Лиги чемпионов «Спартак» будет выступать на групповой стадии Лиги Европы.