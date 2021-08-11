​Арбитр Карасёв оценил работу ВАР в России

В ходе интервью для пресс-службы РФС, опубликованного в YouTube, арбитр Сергей Карасёв дал оценку работе системы ВАР в России, исходя из своего опыта.

«До конца ли я разобрался со всем в работе ВАР? Теоретически – да. А практически хотелось бы набраться опыта. Как ни крути, прошёл только один сезон. У нас нет такого опыта, как у тех арбитров ВАР, которые работали на чемпионате Европы. Они по три, а то и по четыре сезона провели с ВАР. Мы тоже к этому придём, получим опыт. Надеюсь, мы справимся. Нужно давать людям больше информации, чтобы они понимали, как это работает», - высказался Карасёв.

Карасёв также отметил, что для него работать в поле проще, чем работать в качестве ВАР, учитывая опыт.