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Россия. Премьер-лига

​Арбитр Карасёв оценил работу ВАР в России

11 Августа 2021 • 16:33 Комментировать
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В ходе интервью для пресс-службы РФС, опубликованного в YouTube, арбитр Сергей Карасёв дал оценку работе системы ВАР в России, исходя из своего опыта.

«До конца ли я разобрался со всем в работе ВАР? Теоретически – да. А практически хотелось бы набраться опыта. Как ни крути, прошёл только один сезон. У нас нет такого опыта, как у тех арбитров ВАР, которые работали на чемпионате Европы. Они по три, а то и по четыре сезона провели с ВАР. Мы тоже к этому придём, получим опыт. Надеюсь, мы справимся. Нужно давать людям больше информации, чтобы они понимали, как это работает», - высказался Карасёв.

Карасёв также отметил, что для него работать в поле проще, чем работать в качестве ВАР, учитывая опыт.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Карасёв вар
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