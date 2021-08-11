​Стало известно, когда Клаудиньо станет игроком «Зенита»

На прошлой неделе «Зенит» анонсировал подписание бразильского хавбека Клаудиньо. Клуб сообщал, что контракт с футболистом будет подписан после прохождения им медицинского обследования.

Как рассказал sport24 агент Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия, футболист подпишет контракт с «сине-бело-голубыми» в четверг, 12 августа.

24-летний Клаудиньо с осени 2019 года выступал за «Ред Булл Брагантино». Эксперты портала transfermarkt оценивают футболиста в 11 миллионов евро.

Стоит напомнить, что Клаудиньо вместе с Малкомом стал олимпийским чемпионом на завершившихся Играх в Токио.