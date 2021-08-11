На этой неделе «Милан» должен был объявить о трансфере Йосипа Иличича. Контракт уже был согласован, однако, судя по всему, тренер Джан Пьеро Гасперини смог уговорить словенца остаться в «Аталанте». Источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сообщает, что теперь «Милан» вновь попытается договориться с ЦСКА по полузащитнику Николе Влашичу.

Влашич нравится тренеру Стефано Пиоли, но «Милан» всё ещё не хочет осуществлять полноценный трансфер этим летом. Клуб постарается убедить ЦСКА отдать хорватского атакующего полузащитника в аренду с обязательным правом выкупа.

Никола Влашич играет за ЦСКА с лета 2018 года. Портал transfermarkt оценивает 23-летнего хорвата в 30 миллионов евро.