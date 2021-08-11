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Россия. Премьер-лига

​«Милан» вернулся к кандидатуре Влашича эксклюзив

11 Августа 2021 • 15:52 Комментировать
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На этой неделе «Милан» должен был объявить о трансфере Йосипа Иличича.  Контракт уже был согласован, однако, судя по всему, тренер Джан Пьеро Гасперини смог уговорить словенца остаться в «Аталанте». Источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сообщает, что теперь «Милан» вновь попытается договориться с ЦСКА по полузащитнику Николе Влашичу. 

Влашич нравится тренеру Стефано Пиоли, но «Милан» всё ещё не хочет осуществлять полноценный трансфер этим летом. Клуб постарается убедить ЦСКА отдать хорватского атакующего полузащитника в аренду с обязательным правом выкупа.

Никола Влашич играет за ЦСКА с лета 2018 года. Портал transfermarkt оценивает 23-летнего хорвата в 30 миллионов евро. 
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Евро-Футбол.Ру,
Милан ЦСКА Москва Никола Влашич Трансферы футбола - лето 2021
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