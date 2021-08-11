Сабитов: «Спартак» в игре с «Бенфикой» не провел ни одной опасной атаки»

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов высказался по поводу игры «Спартака» в ответной игре против «Бенфики» (0:2).

Сабитов отметил, что шансов на проход в следующий раунд у «Спартака» практически не было. Он добавил, что за весь матч команда не провела ни одной опасной атаки, а сами игроки нигде не успевали.

По его словам, «Спартак» пока не готов к игре в Лиге чемпионов и выход в групповой этап Лиги Европы является неплохим вариантом для московского клуба, пишет «Спорт Уик-энд».

Напомним, что «Бенфика» после победы над «Спартаком» переименовала «Твиттер» в честь нападающего сборной Украины Романа Яремчука.