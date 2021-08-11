​Арбитр Карасёв рассказал, как борется с критикой

На канале РФС в YouTube было опубликовано интервью с Сергеем Карасёвым, который в среду вечером отработает на матче за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Среди прочего, Карасёв рассказал о том, как он борется с критикой.

«После сложных матчей я понимаю, что может быть критика. Потому что есть моменты - особенно в топовых играх - в которых как бы ты ни сделал, будет место на букву «ж». И я понимаю, что это будет обсуждаться везде, из любого утюга.

В такие моменты всё выключаешь, включаешь гитару… Это я шучу конечно. Уходишь в семью. У меня трое детей, мне есть, чем заняться. Всё выключил и просто занимаешься семьёй, бытовыми делами. Ну и на гитаре поиграть надо. Это даёт выход определённых эмоций», - рассказал Карасёв.