​Талалаева не накажут за слова о судействе

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев не столкнётся с санкциями за свои слова о судействе после поражения от «Рубина». Семён Андреев, возглавляющий комитет РФС по этике, рассказал sport24, что обращения по поводу слов Талалаева не последовало, поэтому рассматриваться они не будут.

Добавим, что «Ахмат» после матча в Казани сделал заявление и попросил не назначать на матчи команды арбитров Павла Кукуяна и Игоря Панина. Именно они работали на указанной игре в качестве главного рефери и ВАР соответственно.

Напомним, что «Рубин» обыграл «Ахмат» на своём поле со счётом 2:1.