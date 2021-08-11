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Россия. Премьер-лига

​Слуцкий ответил на вопрос о возможном переходе Кварацхелии в «Тоттенхэм»

11 Августа 2021 • 14:37 Комментировать
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Агент Хвичи Кварацхелии на днях заявил, что интерес к хавбеку «Рубина» проявляет «Тоттенхэм». Возглавляющий казанскую команду Леонид Слуцкий во время общения с журналистами получил вопрос по поводу этой информации.

«Кварацхелия может перейти в «Тоттенхэм»? Мне об этом ничего не известно. Лучше обратиться к агенту Хвичи, обычно он даёт комментарии на этот счёт», - рассказал Слуцкий.

Напомним, что агент Хвичи Кварацхелии оценил вероятность ухода футболиста из «Рубина» до закрытия летнего трансферного окна в 85-90%.

В четверг, 12 августа, «Рубин» проведёт ответный матч квалификации Лиги конференций против польского «Ракува». Первая игра завершилась вничью 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Рубин Леонид Слуцкий Хвича Кварацхелия Трансферы футбола - лето 2021
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