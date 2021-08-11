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Россия. Премьер-лига

Заболотный: «Я скоро вернусь»

11 Августа 2021 • 11:48 Комментировать
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Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный, получивший повреждение в недавнем дерби с «Динамо» (1:2), обратился к болельщикам посредством своего инстаграм-аккаунта.

«Я скоро вернусь. Спасибо большое за поддержку», - гласит сообщение 29-летнего футболиста в социальной сети.

Ранее стало известно, что в ходе медобследования у форварда была диагностирована травма мышц задней поверхности бедра. Точные сроки восстановления игрока пока не называются.

В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий сыграл три матча и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Антон Заболотный
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