Заболотный: «Я скоро вернусь»

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный, получивший повреждение в недавнем дерби с «Динамо» (1:2), обратился к болельщикам посредством своего инстаграм-аккаунта.

«Я скоро вернусь. Спасибо большое за поддержку», - гласит сообщение 29-летнего футболиста в социальной сети.

Ранее стало известно, что в ходе медобследования у форварда была диагностирована травма мышц задней поверхности бедра. Точные сроки восстановления игрока пока не называются.

В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий сыграл три матча и отметился одним забитым мячом. Его контракт с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.