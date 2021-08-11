Рангник нашёл усиление для «Локомотива» во Франции

Хавбек Алексис Бека-Бека, выступающий во Франции за «Кан», может продолжить карьеру в топ-клубе российской Премьер-лиги - столичном «Локомотиве». Об этом информирует RMC Sport.

Как сообщают французские СМИ, представитель «железнодорожников» Ральф Рангник намерен лично провести переговоры с 20-летним футболистом. В борьбе за игрока «Локо» придется выдержать конкуренцию со стороны «Ниццы».

В минувшем сезоне французской Лиги 2 Бека-Бека провел за «Кан» 25 поединков, забил один гол и получил восемь желтых карточек. Трансферная стоимость Алексиса оценивается в 800 тысяч евро.

«Локомотив» стартовал в РПЛ с двух побед и ничьей. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.