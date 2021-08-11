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Россия. Премьер-лига

Витория проиграл 4 из 5 матчей в качестве наставника «Спартака»

11 Августа 2021 • 09:15 Комментировать (1)
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Московский «Спартак» под руководством нового главного тренера Руя Витории неудачно выступает на старте сезона-2021/2022.

«Красно-белые» при португальском специалисте провели пять поединков в различных турнирах. Столичная команда потерпела четыре поражения и одержала лишь одну победу.

«Спартак» уступил в Премьер-лиге «Рубину» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2), а в Лиге чемпионов потерпел две неудачи в противостоянии с лиссабонской «Бенфикой» (0:2, 0:2). В активе столичного коллектива лишь победа над «Крыльями Советов» (1:0).

Следующий поединок «красно-белые» проведут против «Урала» в рамках четвертого тура РПЛ. Игра состоится 14 августа в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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KUGO
11 Августа 2021 в 09:37
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