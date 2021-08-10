Юные таланты российского элитного дивизиона: где они сейчас?

Переход Сергея Пиняева в «Крылья Советов» и его дебют в РПЛ освещался СМИ не в столь значимом свете, нежели первая игра юного вундеркинда в ФНЛ. Прошедший стажировку в «Манчестер Юнайтед» воспитанник «Чертаново», впечатлял своей игрой в «лучшей лиге мира», но в клубе просили не придавать особого значения этому и, главное, не переоценить парня. Уж сколько «новых Месси» у нас было, а лучший результат – выход в четвертьфинал чемпионата Мира во главе с опытным Игнашевичем… Пиняев, несмотря на свой возраст первой игры в элитном российском дивизионе (16 лет 8 месяцев и 28 дней) стал девятым игроком среди самых молодых дебютантов лучшей лиги России. О том, как сложились судьбы первой пятёрки подающих талантов игроков элитного высшего дивизиона, в этой статье.

Александр Павленко («Спартак», 16 лет 6 месяцев и 29 дней)

Сегодня Александру Евгеньевичу уже 36 лет и он является играющим тренером московского клуба «Родина». При этом возглавляет команду его бывший партнёр Денис Бояринцев. Павленко один из самых талантливых игроков своего поколения в юношеском возрасте выступал за швейцарскую «Лозанну», а в 2001 году завоевал звание чемпиона России. Этот титул так и остался самым значимым в карьере Павленко. А как всё начиналось! Дебют в победном матче с воронежским «Факелом», в котором Александр заменил самого Владимира Бесчастных. В 2003 он забивал «черпачком» в ворота бухаресткого «Динамо» в Кубке УЕФА, а уже через год должен был стать настоящей заменой Егора Титова, но выступления Александра становились все хуже: «Шинник», «Терек», «Крылья Советов», «Тосно»…. В итоге Павленко так и остался «вечно перспективным» игроком, который уже несколько лет, как работает тренером.

Максим Ставцев («Ростов», 16 лет 4 месяца и 21 день)

Коронавирус мало кому принёс пользы, но юным игрокам «Ростова» будет что вспомнить. В их числе Максим Ставцев, который вышел на игру против «Сочи» за десять минут до её завершения. Конечно, проявить себя Максим не успел, да и вряд ли бы смог. В этом году ему предстоит защищать цвета «Ростова»… в ЮФЛ.

Роман Мельник («Луч», 16 лет 4 месяца и 15 дней)

Сегодня Роману Александровичу 44 года и он детский тренер. Его дебют пришёлся на 10 октября 1993 года. Наверняка некоторые из наших читателей тогда даже не родились. Неудивительно, что сыграть Мельнику предстояло в гостевой встрече против московского «Спартака». На поле Роман появился на 68-й минуте, несколько раз коснулся мяча, стал свидетелем победы «красно-белых» со счётом 4:0 и больше на поле в том сезоне не появился. Уже после Мельник станет забивать за «Луч» и пройдёт с командой все лиги, правда, в обратной последовательности. В остальном, ничего выдающегося, выступления за коллективы с Востока страны: новокузнецкий «Металлург», «Океан» из Находки, «Смену» из Комсомольска-на-Амуре, уссурийский «Локомотив» и братский «Сибиряк».

Евгений Зезин («Зенит», 16 лет 3 месяца и 23 дня)

Самый возрастной игрок нашей пятёрки. Евгений Кириллович, воспитанник Академии ФК «Зенит», в апреле текущего года отпраздновал своё сорокапятилетние. За питерский клуб Зезин выступал с перерывами, но за его лучшими выступлениями следит с трибун. Сегодня Евгений Кириллович тренирует в клубной академии «Зенита». А почти тридцать лет назад, в августе 1992-го, он вышел на замену в матче с московским «Асмаралом». Помочь своему клубу избежать крупного (8:3) поражения у него не получилось. Любопытно, но этот матч до сих пор считается самым результативным в истории чемпионатов России. Зезин же запомнился тем, что помог юношеской сборной России пробиться в четвертьфинал чемпионата Мира 1995 года. Профессиональную карьеру завершил в липецком «Металлурге». Затем были выступления на уровне любителей.

Алексей Ребко («Спартак», 16 лет 2 месяца и 17 дней)

Самый юный игрок в истории чемпионатов России. И, наверное, именно у Ребко карьера сложилась лучше всех остальных. Сегодня тридцатипятилетний Алексей Валерьевич тренирует в «Строгино», а почти двадцать лет назад, 10 июля 2002 года, Олег Иванович Романцев за четыре минуты до финального свистка извечного противостояния позволил свершиться историческому событию. На поле вместо не менее юного Сычёва, продемонстрировавшего знаменитую майку «Кто мы? Мясо!» после победного забитого мяча, появился Ребко. И это ни где-нибудь, в матче против питерского «Зенита», счёт в котором был 4:3! Правда, следом Ребко вновь был сослан в дубль. За пять сезонов в составе «красно-белых» Алексей провёл всего 23 матча во всех турнирах. Пик карьеры у Ребко пришёлся на 2009 год, когда он сыграл почти все матчи РПЛ в составе «Москвы», провёл три встречи в составе национальной команды. Дальше были московское «Динамо», «Ростов»», Томь» и «Амкар», а следом выступления в клубах уровня московского «Арарата»…

Очевидно, что ранний дебют совсем не означает успешной карьеры. Многие из наших героев, начав выступления ещё в юношеском возрасте, больше так и не сыграли на высоком уровне. Хочется верить, что Пиняев, отыгравший в двух матчах текущего сезона РПЛ 29 минут, сможет проявить себя с лучшей стороны и всё-таки стать яркой звездой нашего футбола.

Константин Лицин