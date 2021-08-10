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Россия. Премьер-лига

Один из французских клубов заинтересовался услугами Понсе слухи

10 Августа 2021 • 18:51 Комментировать
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Французский «Ланс» заинтересовался услугами аргентинского нападающего московского «Спартака» Эсекеля Понсе. Об этом сообщает Score.fr.

Москвичи вполне могут расстаться с аргентинцем, так как в текущем сезоне футболист стал проигрывать конкуренцию за место в стартовом составе другим игрокам. Кроме того, на спартаковцев давит лимит на легионеров. Клубу нужно избавиться как минимум от двух иностранцев.

Кроме «Ланса», за Понсе следит вице-чемпион Шотландии – «Селтик».

Сегодня «Спартак» Эсекеля Понсе проведет ответную игру дуэли с португальской «Бенфикой» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Рассчитывать на проход в следующий этап команде будет сложно: в первом матче в России «красно-белые» уступили оппоненту 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Ланс Селтик Эсекель Понсе Трансферы футбола - лето 2021
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