Карпин приехал на встречу со сборниками «Зенита»

Наставник национальной команды России Валерий Карпин, ранее возглавлявший «Ростов», приехал в Санкт-Петербург на встречу с футболистами сборной, представляющими «Зенит». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Несколькими днями ранее, по ходу третьего тура российского чемпионата, Валерий Карпин присутствовал на матчах «Химок» и «Ростова», а также московских «Динамо» и ЦСКА.

Валерий Карпин поставил подпись под своим контрактом с РФС 26 июля. Тренер будет работать с национальной командой России, по меньшей мере, до конца текущего года. Сначала специалист совмещал должности в «Ростове» и сборной, однако 2 августа стало известно об уходе Карпина из клуба. На замену Валерию Карпину в тренировать ростовчан пришел 74-летний ветеран тренерского цеха – Юрий Сёмин.