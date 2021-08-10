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Россия. Премьер-лига

Карпин приехал на встречу со сборниками «Зенита»

10 Августа 2021 • 17:49 Комментировать
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Наставник национальной команды России Валерий Карпин, ранее возглавлявший «Ростов», приехал в Санкт-Петербург на встречу с футболистами сборной, представляющими «Зенит». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Несколькими днями ранее, по ходу третьего тура российского чемпионата, Валерий Карпин присутствовал на матчах «Химок» и «Ростова», а также московских «Динамо» и ЦСКА.

Валерий Карпин поставил подпись под своим контрактом с РФС 26 июля. Тренер будет работать с национальной командой России, по меньшей мере, до конца текущего года. Сначала специалист совмещал должности в «Ростове» и сборной, однако 2 августа стало известно об уходе Карпина из клуба. На замену Валерию Карпину в тренировать ростовчан пришел 74-летний ветеран тренерского цеха – Юрий Сёмин.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Юрий Сёмин РФС РПЛ
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