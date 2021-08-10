«Урал» посредством публикации в официальном «Твиттере» клуба объявил о назначении Игоря Шалимова на пост наставника команды. Тренер заключил с уральцами контракт на 2 года.

Ранее специалист руководил «Краснодаром» и грозненским «Ахматом».

В официальном заявлении «Урала» сообщается, что сегодня же Шалимов проведет первую тренировку в клубе.

Ранее екатеринбургский клуб заявил об уходе Юрия Матвеева с тренерского мостика. Под его руководством в первых трех матчах российского чемпионата уральцы смогли добыть лишь один зачетный балл, заняв предпоследнюю строку в турнирной таблице.