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Россия. Премьер-лига

Кобелев оценил шансы Захаряна на переход в топ-клуб

10 Августа 2021 • 15:32 Комментировать
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Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал возможность перехода футболиста клуба Арсена Захаряна в один из топовых клубов Европы. В услугах игрока заинтересованы «Челси» и «Лейпциг».

По мнению Кобелева, Захаряну, возможно, будет лучше остаться в «Динамо» ещё на пару сезонов, дабы набраться опыта. Специалист отметил, что Захарян показывает зрелый футбол, но играет довольно мало.

«Может быть, стоит уехать, чтобы побыстрее прошла адаптация, а, может быть, стоит поиграть год-два в «Динамо» и достичь здесь каких-то результатов», - цитирует Кобелева «ВсеПроСпорт».

Арсен Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего футболист провел за клуб 14 поединков, записав в свой актив 4 забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Андрей Кобелев РБ Лейпциг Арсен Захарян
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