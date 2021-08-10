Лондонский «Тоттенхэм» начал переговоры с казанским «Рубином» по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, «Рубин» рассчитывает выручить с трансфера своего вингера 20 миллионов евро. Ранее футболиста также связывали с некоторыми другими европейскими клубами.

Хвича Кварацхелия был признан игроком матча «Рубина» против «Ахмата» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Казанцы одержали победу 2:1, пропустив первыми. В настоящее время у «Рубина» 9 из 9 возможных баллов в таблице чемпионата.