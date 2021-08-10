Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 127 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» начал переговоры с «Рубином» по Кварацхелии слухи

10 Августа 2021 • 15:19 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Лондонский «Тоттенхэм» начал переговоры с казанским «Рубином» по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, «Рубин» рассчитывает выручить с трансфера своего вингера 20 миллионов евро. Ранее футболиста также связывали с некоторыми другими европейскими клубами.

Хвича Кварацхелия был признан игроком матча «Рубина» против «Ахмата» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Казанцы одержали победу 2:1, пропустив первыми. В настоящее время у «Рубина» 9 из 9 возможных баллов в таблице чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Рубин Хвича Кварацхелия Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
15:34 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ проголосовали за перенос шестого тура
15:32 · Россия. Премьер-лига
Кобелев оценил шансы Захаряна на переход в топ-клуб
15:19 · Россия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» начал переговоры с «Рубином» по Кварацхелии слухи
14:50 · Россия. Премьер-лига
Матвеев покидает пост рулевого «Урала» официально
14:22 · Россия. Премьер-лига
Палкин может стать спортивным директором «Спартака» 1
13:45 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Сочи» будет бороться за еврокубковую зону» эксклюзив
12:52 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА рассказал о травме Заболотного
11:59 · Россия. Премьер-лига
Рудаков вернулся в «Ростов» из аренды в «Роторе» официально
11:52 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Фомин может дорасти до основного игрока сборной России»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Кержаков выставил на продажу дом за 150 млн рублей фото
09:27 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Без РЖД «Локомотив» максимум ждёт проживание в подвале РПЛ, минимум - в ФНЛ»
08:41 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Дзюбу нельзя выпускать с такой игрой» 2
00:55 · Россия. Премьер-лига
Украинский журналист Цыганык: «Белорусская власть требовала депортировать Шкурина из России»
09 Августа
22:49 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Хотел выразить огромную благодарность футболистам «Сочи» за поддержку Миладиновича»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Надеюсь, что руководство понимает, что 14-15 человек в обойме на игру РПЛ - это не совсем правильно»
Все новости
Рекомендуем
 