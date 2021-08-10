Голкипер Максим Рудаков досрочно вернулся в «Ростов» из аренды в волгоградском «Роторе». Об этом рапортует пресс-служба «жёлто-синих».

Напомним, что клуб из Волгограда оформил аренду вратаря месяц назад, игрок не провел за команду ни одного поединка.

Рудаков перебрался в «Ростов» в феврале прошлого года из петербургского «Зенита».

Ростовская команда неудачно стартовала в новом сезоне Премьер-лиги. «Жёлто-синие» потерпели два поражения при одной ничьей.

Недавно пост главного тренера команды покинул Валерий Карпин, получивший работу в сборной России. Его заменил экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.