Дмитрий Черышев: «Фомин может дорасти до основного игрока сборной России»

Российский тренер Дмитрий Черышев, поработавший в «Нижнем Новгороде» и «Мордовии», поделился мнением об игре полузащитника столичного «Динамо» Даниила Фомина на старте нового сезона Премьер-лиги.

«Он очень перспективный футболист, который может дорасти до основного игрока сборной. Если смотреть на то, как Фомин начал чемпионат, то он достоин вызова в сборную», - поведал специалист в интервью Sport24.

24-летний полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами (три - с пенальти) в стартовых трех турах чемпионата России.

Следующим соперником «Динамо» станет грозненский «Ахмат». Встреча пройдет в Чечне 14 августа, начало запланировано в 20:00 по московскому времени.

После трех туров «бело-голубые» набрали девять очков и занимают третью строчку в таблице РПЛ.