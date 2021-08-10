Наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков выставил на продажу свой коттедж, который находится в Ленинградской области. На «Авито» опубликовано объявление, согласно которому стоимость дома составляет 150 миллионов рулей.

Площадь жилья равняется 470 квадратным метрам. На территории есть баня, просторный гараж, летняя беседка и обеденная зона. Площадь земельного участка - 50 соток.

«Нижний Новгород» под руководством Кержакова успешно выступает на старте нового сезона Премьер-лиги. На счету команды победы над «Спартаком» (2:1) и «Сочи» (1:0), а также ничья с «Уралом» (1:1).

В четвертом туре «Нижний Новгород» на своем поле примет «Уфу». Встреча пройдет 14 августа, начало - 17:30 мск.