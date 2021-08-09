Ещё один клуб стали связывать с интересом к форварду «Зенита» Сердару Азмуну. Как сообщает L’Equipe, иранский нападающий может перебраться в «Лион». По данным источника, в переходе Азмуна лично заинтересован наставник «ткачей» Петер Бос.

Ранее в августе Сердара Азмуна слухи связывали с немецким «Байером» и с двумя представителями Италии – «Ромой» и «Интером». В своё время Азмун давал понять, что хочет перебраться в более статусную европейскую лигу.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 26-летнего Сердара Азмуна в 25 миллионов евро. За «Зенит» иранец провёл 87 матчей, в которых забил 57 голов и отдал 19 голевых передач.