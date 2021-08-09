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Россия. Премьер-лига

​Азмун интересен французскому гранду слухи

09 Августа 2021 • 19:49 Комментировать (1)
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Ещё один клуб стали связывать с интересом к форварду «Зенита» Сердару Азмуну. Как сообщает L’Equipe, иранский нападающий может перебраться в «Лион». По данным источника, в переходе Азмуна лично заинтересован наставник «ткачей» Петер Бос.

Ранее в августе Сердара Азмуна слухи связывали с немецким «Байером» и с двумя представителями Италии – «Ромой» и «Интером». В своё время Азмун давал понять, что хочет перебраться в более статусную европейскую лигу.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 26-летнего Сердара Азмуна в 25 миллионов евро. За «Зенит» иранец провёл 87 матчей, в которых забил 57 голов и отдал 19 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Сердар Азмун Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
09 Августа 2021 в 20:03
Стоимость Азмуна 30 цитрусавых...ни кажнай клуп могёт яго прикупить...))) даходы клубав упали катастрафичиски из за пандимии...))) усе стали иканомить...)))
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