Агент Кварацхелии: «Хвича уйдёт из «Рубина» с вероятностью в 85-90%»

Агент Хвичи Кварацхелии высказался по поводу будущего полузащитника, выступающего за казанский «Рубин».

«Я должен встретиться с президентом «Рубина» после 12 августа. С вероятностью в 85-90% Кварацхелия сменит команду и перейдёт в европейский клуб высокого уровня.

Могу подтвердить, что серьёзный интерес к Хвиче проявляет «Тоттенхэм». О «Лидсе» ничего нового не скажу, но есть ещё «Ювентус»…», - слова агента приводит Football Italia со ссылкой на грузинские СМИ.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 20-летнего Хвичу Кварацхелию в 18 миллионов евро.