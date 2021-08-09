​Арбитр Матюнин обратился в судейский комитет после работы на матче «Зенита»

На выходных в чемпионате России проходил матч между «Зенитом» и «Краснодаром». По ходу игры арбитр Алексей Амелин отменил гол «быков» со штрафного после подсказки Алексея Матюнина, работавшего в качестве ВАР. Матюнин заметил, что игрок краснодарской команды нарушил правила, встав в «стенку» из защищающихся футболистов. При этом протокол не подразумевает вмешательства ВАР в такой ситуации.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Алексей Матюнин обратился в судейский комитет за разъяснениями действий в подобных ситуациях.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Краснодар» в третьем туре чемпионата России со счётом 3:2.