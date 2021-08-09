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Россия. Премьер-лига

​Арбитр Матюнин обратился в судейский комитет после работы на матче «Зенита»

09 Августа 2021 • 18:18 Комментировать (3)
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На выходных в чемпионате России проходил матч между «Зенитом» и «Краснодаром». По ходу игры арбитр Алексей Амелин отменил гол «быков» со штрафного после подсказки Алексея Матюнина, работавшего в качестве ВАР. Матюнин заметил, что игрок краснодарской команды нарушил правила, встав в «стенку» из защищающихся футболистов. При этом протокол не подразумевает вмешательства ВАР в такой ситуации.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Алексей Матюнин обратился в судейский комитет за разъяснениями действий в подобных ситуациях.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Краснодар» в третьем туре чемпионата России со счётом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Алексей Матюнин
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Витаминович Алексей
09 Августа 2021 в 19:17
Я думал, что ВАР всегда просматривается, если был забит гол
Алексей Антоненко
09 Августа 2021 в 19:25

Да, просматривается, но насчёт офсайда/игры рукой и так далее. По поводу стенки ВАР не должен смотреть, это за главным остаётся
Вроде бы так.
Zenituwka
09 Августа 2021 в 19:01
Отменили справедливо? Справедливо. Так какие вопросы могут быть?
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