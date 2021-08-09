Шунин: «У «Динамо» классный подбор футболистов»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от начала сезона РПЛ. Напомним, что в стартовых трёх турах динамовцы одержали три победы.

Шунин отметил, что каждая игра складывалась по-разному, однако в этом сезоне у команды хороший состав и футболисты стремятся играть в атакующий футбол, поэтому «Динамо» удавалось дожимать соперника.

Вратарь добавил, что сейчас нужно смотреть, как команда покажет себя на длинной дистанции, а уже тогда делать выводы, пишет Sport24.

Напомним, что в последнем туре «Динамо» обыграло дома ЦСКА со счетом 2:1. Дублем отметился полузащитник команды Даниил Фомин.