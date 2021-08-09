Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 222 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

Шунин: «У «Динамо» классный подбор футболистов»

09 Августа 2021 • 17:13 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от начала сезона РПЛ. Напомним, что в стартовых трёх турах динамовцы одержали три победы.

Шунин отметил, что каждая игра складывалась по-разному, однако в этом сезоне у команды хороший состав и футболисты стремятся играть в атакующий футбол, поэтому «Динамо» удавалось дожимать соперника.

Вратарь добавил, что сейчас нужно смотреть, как команда покажет себя на длинной дистанции, а уже тогда делать выводы, пишет Sport24.

Напомним, что в последнем туре «Динамо» обыграло дома ЦСКА со счетом 2:1. Дублем отметился полузащитник команды Даниил Фомин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.08  19:00 Сочи ... Урал 1.8 3.5 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Августа
18:37 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Кварацхелии: «Хвича уйдёт из «Рубина» с вероятностью в 85-90%»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Мозес и Промес не прилетели со «Спартаком» в Лиссабон 1
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Матюнин обратился в судейский комитет после работы на матче «Зенита»
18:05 · Россия. Премьер-лига
​Черданцев отреагировал на критику из «Краснодара» в свой адрес
17:44 · Россия. Премьер-лига
​В «Ростове» высказались о слухах об уходе Норманна
17:13 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «У «Динамо» классный подбор футболистов»
16:25 · Россия. Премьер-лига
​«Хотят выбить скидку от долгов»: представители «Ак Барс Арены» атаковали «Рубин»
16:16 · Россия. Премьер-лига
​Миладиновича перевели из реанимации в обычную палату
16:10 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Буду только рад, если таких Фоминых будет появляться все больше в нашем футболе»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Дисквалифицированный за допинг Обухов ушёл из «Ростова» официально
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Названа зарплата Клаудиньо в «Зените»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Фенербахче» Адеми станет игроком «Химок»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Топ-клубы РПЛ интересуются экс-форвардом «Интера» эксклюзив
14:36 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Пока о чемпионстве «Динамо» думать слишком рано»
Все новости
Рекомендуем
 