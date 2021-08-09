Агент Габигола опроверг интерес к игроку со стороны «Локомотива» и «Зенита»

Агент Хуниор Педросо, который представляет интересы нападающего «Фламенго» Габриэля Барбосы, прокомментировал информацию об интересе к игроку «Локомотива» и «Зенита».

Педросо отметил, что не контактировал с российскими клубами по поводу перехода своего подопечного. Он добавил, что клубы РПЛ не проявляли интерес к бразильцу, пишет Sport24.

Ранее появилась информация, что нападающий сборной Бразилии может продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ. СМИ сообщали, что на игрока претендуют «Локомотив» и «Зенит».

Напомним, что Габигол известен в Европе по выступлениям за «Интер» и «Бенфику». В 2020 году он вернулся во «Фламенго» за почти 18 миллионов евро.