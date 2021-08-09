​«Хотят выбить скидку от долгов»: представители «Ак Барс Арены» атаковали «Рубин»

Леонид Слуцкий после матча «Рубин» - «Ахмат» (2:1) раскритиковал состояние газона на стадионе «Ак Барс Арена». В ответ на это представители стадиона опубликовали заявление, атаковав клуб.

В своём заявлении представители «Ак Барс Арены» отмечают «манипуляцию фактами» со стороны «Рубина». Представители стадиона видят в этом желание выбить скидку от задолженности, измеряющейся в 40 миллионов. Отмечается, что казанский клуб второй год не выплачивает деньги за использование стадиона.

Также в заявлении говорится, что у стадиона нет своей агрономической службы. Ещё в марте на «Ак Барс Арене» предложили расторгнуть договор с компанией АО «СпортиКо», которая обслуживает газон. Тем не менее, «Рубин» рекомендовал продолжить сотрудничество с АО «СпортиКо».