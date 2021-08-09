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Россия. Премьер-лига

Кавазашвили: «Буду только рад, если таких Фоминых будет появляться все больше в нашем футболе»

09 Августа 2021 • 16:10 Комментировать
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Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

Он отметил, что под руководство Шварца начала прогрессировать вся команда и сейчас «Динамо» может вернуть себе звание самой сильной московской команды, как это было в СССР. 

Также Кавазашвили заявил, что Фомин становится лидером этой команды и уже в ближайшее время может быть вызван в сборную Россию. Он добавил, что таких молодых игроков в России должно появляться всё больше.

Напомним, что после первых трёх туров «Динамо» набрало девять очков. В прошлом туре динамовцы обыграли ЦСКА со счетом 2:1, благодаря дублю Фомина.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анзор Кавазашвили Даниил Фомин
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