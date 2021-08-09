Кавазашвили: «Буду только рад, если таких Фоминых будет появляться все больше в нашем футболе»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

Он отметил, что под руководство Шварца начала прогрессировать вся команда и сейчас «Динамо» может вернуть себе звание самой сильной московской команды, как это было в СССР.

Также Кавазашвили заявил, что Фомин становится лидером этой команды и уже в ближайшее время может быть вызван в сборную Россию. Он добавил, что таких молодых игроков в России должно появляться всё больше.

Напомним, что после первых трёх туров «Динамо» набрало девять очков. В прошлом туре динамовцы обыграли ЦСКА со счетом 2:1, благодаря дублю Фомина.