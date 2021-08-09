«Ростов» посредством своего официального сайта объявил о расторжении контакта с нападающим Владимиром Обуховым. Клуб поблагодарил 29-летнего футболиста и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, что ранее Владимир Обухов был дисквалифицирован ФИФА за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация рассчитана до начала декабря текущего календарного года.

За «Ростов» Владимир Обухов провёл 11 матчей. Какими-либо результативными действиями нападающий не отметился.

Добавим, что недавно главным тренером «Ростова» стал опытный специалист Юрий Сёмин.